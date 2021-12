Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf: Einbrecher stehlen Tresor aus Wohnhaus

Homberg (ots)

Frielendorf

Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 01.12.2021, 11:00 Uhr bis 08.12.2021, 14:30 Uhr In den vergangenen Tagen brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der "Große Wiesen" ein und stahlen einen kompletten Tresor. Die Täter brachen eine Wintergartentür auf und gelangten anschließend in das Zweifamilienhaus. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie alle Räume und Schränke. In einem Büroraum hebelten sie einen Tresor von der Wand ab und stahlen diesen. Weiterhin stahlen sie mehrere Uhren, Schmuck und vorgefundenes Bargeld. Die Täter transportierten den Tresor offensichtlich zu einem in der Nähe stehenden Kraftfahrzeug und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 3.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

