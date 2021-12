Polizei Homberg

POL-HR: Gemarkung Fritzlar, B 253, Höhe Km 1,9: Schwerer Verkehrsunfall mit fünf getöteten Personen - Folgemeldung

Homberg (ots)

Gemarkung Fritzlar

Schwerer Verkehrsunfall auf der B 253 - fünf Personen getötet -Folgemeldung

Am Sonntag, 05.12.2021,gg. 20:30 Uhr, kam es auf der B 253, zwischen der Ortslage Fritzlar-Ungedanken und der Anschlussstelle B 450, in Höhe Büraberg, zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw, bei dem insgesamt fünf Personen tödlich verletzt wurden. Ein VW Golf, welcher mit vier Männern im Alter von 27 bis 57 Jahren besetzt war, befuhr die Bundesstraße aus Richtung Fritzlar kommend, in Richtung Bad Wildungen. Am Ende einer Ausbaustrecke, in Höhe des Bürabergs, stieß der VW Golf in einer Rechtskurve mit einem entgegenkommenden Pkw Lancia zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in den Straßengraben Die vier Männer in dem VW und die 42-jährige Fahrerin des Lancia wurden bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Alle fünf getöteten Personen mussten von der Feuerwehr aus den beiden Fahrzeugen befreit werden. Die Bundesstraße ist im Bereich der Unfallstelle bis voraussichtlich 01:30 Uhr weiträumig abgesperrt. Im Bereich der Unfallstelle gilt eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 70 Km/h. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kassel wurde ein Gutachter zur Ermittlung der Unfallursache hinzugezogen. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden komplett beschädigt. Der Sachschaden an dem VW Golf beträgt 30.000,- Euro, an dem Lancia entstand ein Schaden in Höhe von 15.000,- Euro. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell