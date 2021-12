Polizei Homberg

POL-HR: Guxhagen: Einbruch in Kindertagesstätte

Homberg (ots)

Guxhagen

Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: 02.12.2021, 17:00 Uhr bis 03.12.2021, 07:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 1.200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Kindertagesstätte in der Goethestraße. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in die Kindertagesstätte. Hier durchsuchten sie verschiedene Räumlichkeiten und brachen eine verschlossene Tür und mehrere Schränke auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell