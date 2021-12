Polizei Homberg

POL-HR: Mehrere Durchsuchungen wegen gefälschter Impfausweise - Staatsanwaltschaft Kassel ermittelt

Homberg (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 03.12.2021:

Schwalm-Eder-Kreis/Kreis Waldeck-Frankenberg Mehrere Ermittlungsverfahren wegen gefälschter Impfausweise Tatzeit: Dienstag, 30.11.2021 - Mittwoch, 01.12.2021

Bei der Staatsanwaltschaft Kassel werden derzeit gegen mehrere Tatverdächtige Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Herstellung bzw. des Gebrauches unrichtiger Gesundheitserzeugnisse geführt.

In diesem Zusammenhang wurden am 01.12.2021 durch die Kriminalpolizei Homberg und Korbach mehrere Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, die die zuständige Staatsanwaltschaft Kassel im Zuge der Ermittlungen beim Amtsgericht in Kassel beantragt hatte. Zeitgleich wurden drei Objekte im Schwalm-Eder-Kreis sowie ein Objekt im Kreis Waldeck-Frankenberg durch die Kriminalpolizei durchsucht. Hierbei gelang es eine Vielzahl von gefälschten bzw. verfälschten Impfausweisen im Zusammenhang mit Covid19-Impfungen zu ermitteln. Zwei weibliche und ein männlicher Tatverdächtiger wurden im Schwalm-Eder-Kreis vorläufig festgenommen und nach Durchführung polizeilicher Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Der Gesetzgeber hat erst kürzlich die Strafvorschriften in Bezug auf das Fälschen und Verfälschen bzw. des Gebrauches eines unrichtigen Gesundheitszeugnisses, wie im vorliegenden Fall eines Impfausweises, ergänzt. Es handelt sich also durchaus nicht um ein Kavaliersdelikt, sondern um eine Straftat, die durch die Ermittlungsbehörden konsequent verfolgt wird und die mit empfindlichen Strafen belegt ist.

Die Staatsanwaltschaft Kassel hat umfangreiche Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681/774-0.

Dr. Andreas Poppe, Stellv. Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel, Tel. 0561 - 912- 2755

Jens Breitenbach, Pressesprecher Polizeidirektion Schwalm-Eder, Tel. 05681 - 774- 140

