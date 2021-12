Polizei Homberg

POL-HR: Homberg/ Efze: Diebstahl eines Anhängers

Homberg (ots)

Homberg

Diebstahl eines Pkw-Anhängers Tatzeit: 30.11.2021, 16:00 Uhr bis 01.12.2021, 08:00 Uhr Einen Pkw-Anhänger im Wert von 2.500,- Euro stahlen unbekannte Täter von einem öffentlichen Parkplatz in der Hessenallee. In der Zeit von gestern Nachmittag bis heute Morgen entwendeten unbekannte Täter den nicht gesicherten Anhänger mit Kippfunktion und 90 cm hohen Bordwänden von einem Parkplatz. Bei dem silbernen Anhänger handelt es sich um einen K 4 des Herstellers Eduards. Dieser hat das amtliche Kennzeichen MEG-QV 7. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

