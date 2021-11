Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld: Sportschuhe im Wert von mehreren zehntausend Euro aus Sattelauflieger gestohlen

Homberg (ots)

Knüllwald-Remsfeld

Diebstahl aus Lkw-Sattelauflieger Tatzeit: 4.11.2021, 16:49 Uhr bis 25.11.2021, 09:33 Uhr Adidas-Sportschuhe im Wert von mehreren zehntausend Euro stahlen unbekannte Täter aus einem geparkten Lkw-Sattelauflieger auf dem Parkplatz "Schilfwiese". Die Täter begaben sich zu dem abgestellten Auflieger und öffneten die verplombten Hecktüren. Anschlie0ßend stahlen sie über hundert Großkartons mit Sportschuhen. Vermutlich luden die Täter die Kartons in einen "Sprinter" oder kleinen Lkw und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Der Diebstahl wurde erst später beim Abladen in Niedersachsen festgestellt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

