Polizei Homberg

POL-HR: Willingshausen-Loshausen: Versuchter Einbruch in Scheune -. Täter lassen Beute zurück

Homberg (ots)

Willingshausen-Loshausen

Einbruch in Scheune Tatzeit: 6.11.2021, 15:30 Uhr bis 27.11.2021, 09:00 Uhr Innerhalb der letzten drei Wochen brachen unbekannte Täter in eine Scheune im Auhofweg ein und versuchten dort wertvolle Maschinen und Gerätschaften zu stehlen. Die Täter brachen das Vorhängeschloss der Scheune auf und begaben sich anschließend in diese. Hier durchsuchten sie die Örtlichkeit nach potentiell wertvollen Gegenständen und stellten Maschinen und Gerätschaften bereit, um diese zu entwenden. Aus unbekannten Grund ließen sie jedoch von ihrem Tun ab und verließen die Scheune ohne etwas zu entwenden. Der angerichtete Sachschaden beträgt 15,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

