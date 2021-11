Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar-Lohne: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Täter reißt Leitpfosten heraus und wirft sie auf Bundesstraße

Homberg (ots)

Fritzlar - Lohne

Unbekannter Täter reißt Leitpfosten aus und legt sie auf Fahrbahn Tatzeit: 21.11.2021, 02:12 Uhr Vermutlich ein unbekannter Täter riss in der Nacht von Samstag zu Sonntag an der B 450 mehrere Leitpfosten aus und warfen einige davon auf die Fahrbahn der Bundesstraße. Zwei Pkws fuhren darüber. Der Täter war zu Fuß auf der B 450, von Fritzlar kommen, in Richtung Lohne unterwegs. Auf der Strecke bis kurz hinter der Einmündung nach Wehren riss er mehrere Leipfosten heraus und warf diese teilweise auf die Fahrbahn. Im Anschluss fuhren zwei Pkws über die auf der Fahrbahn liegenden Leitpfosten, bei einem Pkw wurde hierdurch ein Reifen beschädigt. Von der Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr eingeleitet. Die Ermittler suchen Zeugen, welche Angaben zu dem Täter machen können oder in der Nacht von Samstag zu Sonntag im Bereich der B 450 zwischen Fritzlar und Lohne verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

