Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg-Gensungen: Unbekannte Täter stehlen Metallteile und brechen Kasse auf

Homberg (ots)

Felsberg-Gensungen

Diebstahl von Metallteilen und Bargeld Tatzeit: 25.11.2021, 18:00 Uhr bis 26.11.2021, 15:30 Uhr Metallteile und Bargeld aus einer Kasse stahlen unbekannte Täter vom Gelände eines Hofes in der Sunderbachstraße. Die Täter begaben sich auf das Hofgrundstück und stahlen dort einen sog. Wildträger sowie einen alten Wasserboiler. Weiterhin brachen sie eine Metallkasse auf und stahlen das enthaltene Bargeld. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 30,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

