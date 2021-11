Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rotlicht missachtet - 14 Jahre alte Radfahrerin verletzt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Reislinger Straße

23.11.2021, 07.10 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit einer zum Glück nur leicht verletzten Radfahrerin ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Reislinger Straße. Nach Aussagen von Zeugen querte gegen 07.10 Uhr eine 14 Jahre alte Radfahrerin aus Wolfsburg bei Grünlicht die Lichtzeichenanlage an der Reislinger Straße in Höhe des Reislinger Marktes.

Eine 45 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Helmstedt die mit ihrem VW Up die Reislinger Straße aus Richtung Innenstadt in Richtung stadtauswärts befuhr missachtete das für sie geltende Rotlicht und erfasste die 14-Jährige auf dem Überweg.

Die 14-Jährige prallte zunächst auf die Windschutzscheibe, fiel nach der Kollision auf die Fahrbahn und zog sich hierbei zum Glück nur leichte Verletzungen zu. Sie wurde von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und anschließend ins Wolfsburger Klinikum verbracht, welches sie im Laufe des Vormittags wieder verlassen konnte.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell