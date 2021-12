POL-HR: Tödlicher Arbeitsunfall in Umspannwerk

Polizei Homberg

Homberg (ots)

Presse-Erstmitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 02.12.2021:

Borken (Hessen)

Tödlicher Arbeitsunfall in Umspannwerk

Unfallzeit: Donnerstag, 02.12.2021; 10:54 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam ein Arbeiter bei Abbauarbeiten in einem Umspannwerk in der Kleinengliser Straße in 34582 Borken ums Leben. Zum Ereigniszeitpunkt waren insgesamt vier Arbeiter dort mit Abbauarbeiten an einem Trafohäuschen beschäftigt. Nach Angaben der Arbeiter soll es plötzlich eine Verpuffung gegeben haben. Hiervon soll der tödlich verletzte Arbeiter unmittelbar betroffen gewesen sein. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten leider vergeblich den Mann zu reanimieren. Ein weiterer 44-jähriger Arbeiter wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus nach Bad Wildungen eingeliefert. Die anderen zwei leicht verletzten Arbeiter wurden ambulant-ärztlich vor Ort versorgt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Auch das Regierungspräsidium Kassel - Abteilung für Arbeitsschutz - wurde informiert und befindet sich ebenfalls vor Ort. Die genauen Hintergründe des Vorfalles werden derzeit ermittelt.

Der Pressesprecher der PD Schwalm-Eder ist vor Ort und über die Telefonnummer 0173/3057844 erreichbar.

