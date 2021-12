Polizei Homberg

POL-HR: Unbekannte stehlen Katalysatoren von abgestellten Pkw

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 10.12.2021:

Fritzlar

Diebstahl von Katalysatoren

Tatzeit: Donnerstag, 25.11.2021 bis Donnerstag, 09.12.2021

Unbekannte Täter zersägten die Abgasanlage an drei Pkw die auf einem Firmengelände geparkt waren und entwendeten zwei Katalysatoren.

In der Zeit vom 25.11.2021 bis zum 09.12.2021 entwendeten unbekannte Täter zwei Katalysatoren von abgemeldeten Pkw der Marke Volvo, die auf einem Betriebsgelände in der Wolfhager Straße in Fritzlar abgestellt waren. Hierbei gingen die unbekannten Täter, vermutlich mittels einer elektrischen Säge, drei Pkw an und zerschnitten die Abgasanlagen. Anschließend konnten die Täter unerkannt entkommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Die Höhe des Stehlschadens beträgt 1000,- EUR.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-9966-0.

Breitenbach, PHK

-Pressesprecher-

Mit freundlichen Grüßen

Jens Breitenbach

(PD Schwalm-Eder; POEA; 05681/774-140)

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell