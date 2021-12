Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Einbrecher stehlen Bargeld aus Wohnung

Homberg (ots)

Neukirchen

Einbruch in Wohnung Tatzeit: 06.12.2021, 11:00 Uhr bis 11.12.2021, 12:40 Uhr Unbekannte Täter brachen in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Drosselweg ein und stahlen Bargeld. Die Täter gelangten auf nicht bekannte Weise in das Mehrfamilienhaus. Hier brachen sie die Wohnungstür einer Wohnung auf und begaben sich in die Räumlichkeiten. Aus einer Kommode stahlen die Täter vorgefundenes Bargeld. Die Höhe des angerichteten Sachschadens beträgt 200,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

