Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Zeugen gesucht +++ Norden/Norddeich - Diebstahl bei Eiscafé +++ Aurich/Sandhorst - Beifahrerin bei Unfall verletzt +++ Georgsheil - Lkw mit Auto kollidiert

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Körperverletzung zum Nachteil eines Jugendlichen, die sich bereits am 31.01.2022 in Norden ereignet hat. In Höhe des Kiosks am Marktplatz griff nach bisherigem Erkenntnisstand gegen 15 Uhr eine unbekannte männliche Person einen 14-Jährigen an. Der Mann soll den Jugendlichen beschimpft und geschubst haben. Im weiteren Verlauf schlug er dem 14-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der Junge wurde verletzt. Der Angreifer wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt, ca. 1,90 Meter groß und schlank. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Cappy. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04931 9210.

Norden/Norddeich - Diebstahl bei Eiscafé

Unbekannte haben am Wochenende bei einem Eiscafé in Norddeich mehrere Möbel entwendet. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstag, 17 Uhr, bis Montag, 12 Uhr. In dem genannten Zeitraum stahlen die Täter von der Eisdiele in der Badestraße mehrere Tische, Stühle und ein Werbeschild. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Aurich/Sandhorst - Beifahrerin bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Sandhorst ist am Montag eine Frau leicht verletzt worden. Gegen 9.15 Uhr war eine 30-Jährige mit einem Skoda auf dem Dimmtweg unterwegs und wollte in den Dimmtstückenweg einbiegen. Hierbei übersah einen von rechts kommenden 67-jährigen Skoda-Fahrer und stieß mit ihm zusammen. Die 67-jährige Beifahrerin des Skoda-Fahrers wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Georgsheil - Lkw mit Auto kollidiert

Ein Lkw-Fahrer ist am Montag in Georgsheil mit einem Auto kollidiert. Ein 23 Jahre alter Lkw-Fahrer fuhr gegen 15.30 Uhr von einem Betriebsgelände auf die Bundesstraße und übersah dabei nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden Hyundai-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 55-jährige Hyundai-Fahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell