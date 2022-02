Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Regenrinne beschädigt +++ Marienhafe - Autofahrerin war betrunken +++ Lütetsburg - Betrunken gefahren +++ Aurich - Peugeot-Fahrer gesucht +++ Norden - Brandgeschehen im Keller

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Regenrinne beschädigt

In der Dortmunder Straße in Norden kam es am Wochenende zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte beschädigten nach ersten Erkenntnissen zwischen Samstag, 22 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, die Regenrinne eines Wohnhauses und verursachten einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Marienhafe - Autofahrerin war betrunken

Die Polizei hat am Sonntagabend eine Autofahrerin angehalten und kontrolliert. Die 54 Jahre alte Frau war gegen 19.15 Uhr mit dem Auto in Marienhafe unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass die 54-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Es erwartet sie ein Strafverfahren.

Lütetsburg - Betrunken gefahren

Ein 47 Jahre alter Mann war am Sonntag betrunken mit dem Auto in Lütetsburg unterwegs. Die Polizei hielt den Autofahrer gegen 22 Uhr auf der Bundesstraße an. Er war augenscheinlich alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit einem Ergebnis von über 1,6 Promille diesen Anfangsverdacht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Aurich - Peugeot-Fahrer gesucht

In Aurich kam es am Samstagmorgen zu einer Unfallflucht. Gegen 9.45 Uhr wollte ein bislang Unbekannter mit einem grauen Peugeot vom Parkplatz eines Lebensmittelmarkts auf die Emder Straße fahren. Hierbei übersah er offenbar den Fahrer eines Mitsubishi Space Star, der auf der Emder Straße in Richtung Innenstadt fuhr, und kollidierte mit dem Heck. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, setzte der Peugeot-Fahrer seine Fahrt fort. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen Peugeot 306 oder 307 gehandelt haben, der durch den Zusammenstoß vermutlich vorne rechts beschädigt wurde. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Sonstiges Geschehen

Norden - Brandgeschehen im Keller

In einem Mehrparteienhaus in der Rheinstraße in Norden kam es am Montag zu einem Brandgeschehen. Das Feuer brach gegen 10 Uhr im Heizungskeller des Hauses aus und führte im Gebäude zu einer starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr Norden war mit rund 30 Einsatzkräften vor Ort. Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigem Erkenntnisstand war ein Wasserschaden Auslöser für einen Kurzschluss in der Elektrik der Heizungstherme, die daraufhin in Brand geriet. Die Therme wurde durch das Brandgeschehen zerstört und der Heizungsraum beschädigt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell