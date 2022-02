Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Verkehrsunfallflucht +++ Holtgast - Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Gelände einer Tankstelle in der Jeverstraße in Wittmund kam es am Samstag zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Frau öffnete gegen 14 Uhr ihre Fahrzeugtür und stieß damit gegen einen BMW. Die Verursacherin entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Vorfall konnte von den Überwachungskameras der Tankstelle aufgezeichnet werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04462 9110.

Holtgast - Auffahrunfall mit drei verletzten Personen

In Holtgast kam es am Samstag zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Gegen 13.13 Uhr war ein 32 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Norder Landstraße unterwegs. Als der 32-Jährige verkehrsbedingt halten musste, übersah dies ein nachfolgender 19 Jahre alter Hyundai-Fahrer und fuhr auf den Audi auf. Der Audi-Fahrer, sowie seine 26-jährige Beifahrerin und ein mitfahrendes Kind wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell