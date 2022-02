POL-AUR: Großefehn - Fahrzeug überschlug sich

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Aurich (ots)

Großefehn - Fahrzeug überschlug sich

Ein 41 Jahre alter Autofahrer hat sich am Freitag in Großefehn mit seinem Fahrzeug überschlagen. Der Mann war gegen 21.05 Uhr mit einem Renault auf der Bundesstraße 72 in Richtung Aurich unterwegs, als er nach ersten Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich und landete im Graben. Der Mann wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

