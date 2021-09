Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Verkehrsunfallflucht - Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei zu melden

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 31.08.2021 kam es gegen 19.40 Uhr in der Tillmannstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Geschädigte hatte für einen kurzen Besuch in der Sparkasse ihren Pkw ordnungsgemäß geparkt. Als sie zurückkam wurde sie von einer Frau angesprochen, welche kurz zuvor den Unfall beobachtet und das Kennzeichen des Unfallverursachers notiert hatte. Die Polizei bittet darum, dass die Zeugin (blonde Frau mit Kleinkind) sich bei der Polizei in Hachenburg (Tel. 02662/95580) meldet, um weitere Rückfragen beantworten zu können.

