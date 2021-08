Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Holzbank

Gückingen (ots)

Vermutlich in der Nacht von Donnerstag , den 26.08.2021 auf Freitag, den 27.08.2021 kam es an einer Holzbank an einem Waldweg in Gückingen nahe dem Wasserhäuschen zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Die Holzbank wurde durch die Tat komplett zerstört. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Diez.

