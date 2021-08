Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Auffahrunfall mit verletztem Motorradfahrer

Miehlen (ots)

Am 31.08.2021 gegen ca. 13:45 Uhr kam es in der Ortschaft Miehlen auf der Hauptstraße Ecke Burgweg zu einem Verkehrsunfall mit verletzter Person. Der 79-jährige Führer eines Leichtkraftrads fuhr an der genannten Einmündung einem verkehrsbedingt wartenden PKW auf. Dadurch verletzte sich der Mann leicht und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell