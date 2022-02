Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norderney - Unfallflucht +++ Wiesmoor - Pfosten beschädigt +++ Aurich - Nach Auffahrunfall geflüchtet +++ Südbrookmerland - Frau mit Elektromobil übersehen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Norderney - Unfallflucht

Vor einem Supermarkt in der Nordhelmstraße auf Norderney kam es am Dienstag zu einer Unfallflucht. Ein bislang Unbekannter stieß zwischen 19 Uhr und 20.30 Uhr mit seinem Fahrzeug gegen einen Renault Modus, der in einer Parkbucht stand. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich. Ohne eine Regulierung zu ermöglichen, fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04932 92980.

Wiesmoor - Pfosten beschädigt

Im Eulenweg in Wiesmoor wurde in der Nacht zu Mittwoch ein Pfosten beschädigt. Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße einen Begrenzungspfosten und flüchtete anschließend von der Örtlichkeit. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Aurich - Nach Auffahrunfall geflüchtet

Ein Autofahrer ist am Mittwoch nach einem Auffahrunfall in Aurich geflüchtet. Gegen 13.35 Uhr fuhren ein 25-jähriger Opel-Fahrer und ein 20-jähriger Renault-Fahrer hintereinander auf der linken Fahrspur der Großen Mühlenwallstraße in Richtung Leerer Landstraße. Als ein VW-Fahrer unvermittelt von der rechten Spur auf den linken Fahrstreifen wechselte, mussten die beiden Autofahrer stark abbremsen. Der Opel-Fahrer fuhr dadurch auf das Heck des Renault auf. Der VW-Fahrer flüchtete von der Örtlichkeit, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er war nach ersten Erkenntnissen mit einem silbernen VW Caddy unterwegs. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Caddy-Fahrer unter Telefon 04941 606215.

Südbrookmerland - Frau mit Elektromobil übersehen

Bei einem Verkehrsunfall in Südbrookmerland ist am Mittwoch eine 64 Jahre alte Frau verletzt worden. Gegen 16.30 Uhr wollte ein 30 Jahre alter VW-Fahrer vom Weißen Weg auf die Auricher Straße (B 72) fahren. Nach erste Erkenntnissen übersah er hierbei eine Frau, die mit einem dreirädrigen Elektromobil auf dem dortigen Radweg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die 64-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe.

