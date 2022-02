Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Unfallflucht: Radfahrer gesucht +++ Wirdum - Fahrzeug überschlug sich +++ Aurich-Tannenhausen - Autofahrer verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich - Unfallflucht: Radfahrer gesucht

In der Auricher Innenstadt kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 12.15 Uhr war eine 36-jährige Pedelec-Fahrerin auf dem Radweg der Fockenbollwerkstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs, als ihr in Höhe der Nicolaistraße ein Radfahrer entgegenkam. Der bislang Unbekannte war offenbar mit hoher Geschwindigkeit unterwegs. Die 36-Jährige musste abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch stürzte sie und wurde leicht verletzt. Der Unbekannte fuhr mit seinem Fahrrad weiter, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer unter Telefon 04941 606215.

Wirdum - Fahrzeug überschlug sich

Eine 25 Jahre alte Autofahrerin hat sich am Dienstag in Wirdum mit ihrem Fahrzeug überschlagen. Die Frau war gegen 10.20 Uhr mit einem Seat auf der Loppersumer Straße unterwegs, als sie nach ersten Erkenntnissen nach links von der Fahrbahn abkam. Sie geriet in die Berme und kollidierte mit dem Ende eines Straßengrabens. Das Auto überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Frau wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Das Auto musste von einem Abschleppdienst aus dem Graben geborgen werden.

Aurich-Tannenhausen - Autofahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Tannenhausen ist am Dienstag ein Autofahrer verletzt worden. Gegen 17 Uhr fuhr ein 71 Jahre alter VW-Fahrer auf dem Neustadtweg und wollte nach links auf die Dornumer Straße fahren. Dabei übersah er nach ersten Erkenntnissen einen von links kommenden 42-jährigen Opel-Fahrer. Der 42-Jährige versuchte noch auszuweichen, stieß aber dennoch mit dem VW zusammen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr in einen Graben. Der Mann wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich.

