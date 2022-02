Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich/Georgsfeld - Auto kollidiert mit Lkw +++ Aurich - Drei Fahrzeuge zusammengestoßen

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Aurich/Georgsfeld - Auto kollidiert mit Lkw

Zu einem Auffahrunfall kam es am Freitagmorgen in Aurich. Gegen 7 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem Seat auf der Moordorfer Straße in Richtung Tannenhausen unterwegs. Hierbei übersah er offenbar einen Lkw, der auf der Fahrbahn stand, und fuhr gegen die Ladefläche. Der Seat-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Moordorfer Straße war vorübergehend voll gesperrt.

Aurich - Drei Fahrzeuge zusammengestoßen

Ein Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 7.50 Uhr auf der Esenser Straße (B 210) in Aurich ereignet. Nach ersten Erkenntnissen wollte eine 46 Jahre alte Mazda-Fahrerin von einem Grundstück auf die Esenser Straße fahren und übersah dabei einen 28 Jahre alten Mann mit einem VW, der in Richtung Plaggenburg fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der VW gegen einen Hyundai geschleudert wurde. Die 46-jährige Mazda-Fahrerin, der 28-jährige VW-Fahrer und der 49-jährige Hyundai-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Die Bundesstraße war bis etwa 9.15 Uhr gesperrt.

