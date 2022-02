Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Ihlow/Ostersander - Brand auf Hofgelände

Landkreis Aurich (ots)

Brandgeschehen

Ihlow/Ostersander - Brand auf Hofgelände

Zu einem Brandgeschehen kam es am Donnerstagmorgen in Ostersander (Gemeinde Ihlow). Auf einem landwirtschaftlichen Hof an der Holtroper Straße wurde gegen 7.20 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Bereich einer Halle gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass in einem angrenzenden und derzeit unbewohnten Gebäude ein Feuer ausgebrochen war. Den eingesetzten Kräften der Feuerwehr gelang es, den Brand zu löschen. Der entstandene Gebäudeschaden liegt schätzungsweise im fünfstelligen Euro-Bereich. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Wie es zu dem Brandgeschehen kam, wird nun untersucht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell