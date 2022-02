Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kreis Unna - Einladung zum Pressetermin: Innenminister Herbert Reul besucht Initiative "Kurve kriegen" der Polizei im Kreis Unna

Kreis Unna (ots)

Die Initiative "Kurve kriegen", die 2011 in sechs Großbehörden des Landes NRW gestartet wurde, ist am 1. Juli 2021 um zwölf weitere Behörden erweitert worden. Auch bei der Polizei im Kreis Unna kümmern sich seitdem pädagogische Fachkräfte und Kriminalbeamtinnen um Kinder und Jugendliche, die bereits polizeilich in Erscheinung getreten sind, um eine "Intensivtäterkarriere" frühzeitig zu verhindern.

Herbert Reul, Minister des Innern des Landes NRW, stattet der Initiative im Kreis Unna einen Besuch ab. Zu diesem Termin, an dem unter anderem auch Landrat Mario Löhr (Leiter der Kreispolizeibehörde Unna), Leitender Polizeidirektor Torsten Juds (Abteilungsleiter Polizei der Kreispolizeibehörde Unna) sowie weitere Vertreter des Innenministeriums und der Polizei teilnehmen, laden wir Medienvertreter herzlich ein.

Der Pressetermin findet am

Mittwoch (09.02.2022) um 14.00 Uhr

im Spiegelsaal von Haus Opherdicke

Dorfstraße 29 in 59439 Holzwickede

statt.

Eine vorherige Anmeldung von Medienvertretern bis Montag (07.02.2022), 16 Uhr, ist zwingend erforderlich per E-Mail an pressestelle.unna@polizei.nrw.de

Im Haus Opherdicke gilt die 2G plus-Regel. Bitte beachten Sie zudem die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell