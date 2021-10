Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Auto überschlägt sich - Fahrer verletzt

Willebadessen, 30.09.2021 (ots)

Ein Auto ist am Donnerstagabend (30. September) auf der Landstraße zwischen Willebadessen und Borlinghausen von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen. Der Fahrer verletzte sich schwer.

Ein 18-Jähriger aus dem Kreis Höxter war gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der L 828 in Richtung Borlinghausen unterwegs und kam in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte gegen zwei Leitpfosten, schob sich über eine Leitplanke hinweg und überschlug sich bevor er zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde der Fahrer aus dem Pkw geschleudert. Der verletzte Fahrer machte eine vorbeikommende Autofahrerin auf sich aufmerksam, die die Rettungskräfte informierte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus, wo er stationär verblieb. An dem Pkw entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden auf insgesamt rund 11.500 Euro. Die Landstraße wurde für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und für die Unfallaufnahme einspurig gesperrt, die Polizei leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. /ell

