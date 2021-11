Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbrüche in Gartenhäuser

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 07.11.2021, gegen 17:00 Uhr und dem 08.11.2021, gegen 08:00 Uhr, versuchten unbekannte Täter, mehrere Gartenhäuser in einer Kleingartenanlage in der Langgartenstraße aufzubrechen, teilweise mit Erfolg. Sie stahlen verschiedene Arbeitsgeräte. Die genaue Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest.

Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell