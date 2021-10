Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugenaufruf!

Wangerland (ots)

Bereits am 30.09.2021, zwischen 14.30 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in 26434 Wangerland, Herderstr., einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Mitsubishi und entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden am schwarzen Pkw Mitsubishi beträgt ca. 1500,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Wangerland unter der Tel.-Nr.: 04463-808910.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell