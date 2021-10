Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Varel - Zeugenaufruf!

Varel (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße in Varel gekommen. Durch den bislang unbekannten Täter wurde die Verglasung der Hauseingangstür eingeschlagen. Zu einem Eindringen in das Haus ist es nicht gekommen. Diebesgut wurde nicht erlangt. In diesem Zusammenhang wird ein Zeuge gesucht, der am Sonntag in der Berliner Straße Zeitschriften/Zeitungen ausgeteilt hat. Hinweise bitte an die Polizei Varel unter der Telefonnummer 04451-9230.

