Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kind

Hettenleidelheim (ots)

An der Einmündung Hauptstraße/ Brunnenwiesenstraße in Hettenleidelheim ereignete sich am Samstag den 16.10.2021 gegen 13:15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Kind aus Hettenleidelheim schwer verletzt wurde. Der Junge war mit seinem Cityroller unterwegs und überquerte im Einmündungsbereich die Straße. Eine 92-Jährige aus Wattenheim, welche mit einem Pkw unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Jungen samt Roller frontal. Der Junge wurde später mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Nach erster Einschätzung am Unfallort hatte der Junge sich verschiedene Frakturen zugezogen. Gegen die 92-Jährige wurde ein Strafverfahren des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. In der Folge muss festgestellt werden, ob auch ihr in der Situation ein Fehlverhalten zur Last gelegt werden muss.(B.H.)

