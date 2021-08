Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Verkehrskontrollen zum Schulstart - Verwarngelder für Falschparker und Raser

Mönchengladbach (ots)

Auch nach dem Schulstart war und ist die Polizei im Bereich von Schulen weiterhin schwerpunktmäßig im Einsatz. Um die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler zu gewährleisten, werden zusätzlich verstärkt Verkehrskontrollen durchgeführt.

Von Mittwoch, 18. August, bis Donnerstag, 26. August, hat die Polizei im Bereich von Schulen 294 Verwarngelder ausgesprochen und vier Anzeigen aufgrund von Ordnungswidrigkeiten geschrieben. In den meisten Fällen fuhren Verkehrsteilnehmer zu schnell oder begingen Park- und Halteverstöße an den Schulen. Auch die Anschnallpflicht missachteten einige Fahrer. Die verstärkten Verkehrskontrollen werden in den nächsten Wochen weiter durchgeführt.

Die Polizei Mönchengladbach appelliert noch einmal an alle Verkehrsteilnehmer: Bitte fahren Sie vorausschauend und seien Sie insbesondere im Bereich von Schulen immer bremsbereit! (jl)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell