POL-AUR: Carolinensiel - Tageswohnungseinbruch

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Am Freitagvormittag verschaffte sich eine männliche Person durch Einschlagen eines Fensters gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Wittmunder Straße in Carolinensiel. Die Tat ereignete sich in der Zeit von 09.05 bis 10.24 Uhr. Der Täter durchsuchte das Haus und stahl ein Fernglas und Bargeld. Während der Tat kehrten die Bewohner zurück und überraschten den Täter. Dieser flüchtete mit seiner Beute. Der Täter soll ca. 1,70 m groß sein. Er war bekleidet mit einer dunklen Jeans, einer schwarzen Jacke, dunklen Schuhen, einem schwarzen Mundschutz und einer schwarzen Wollmütze. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei entgegen unter 04462 9110.

