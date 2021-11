Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter und vollendeter Wohnungseinbruch

Hemer/Iserlohn (ots)

Unbekannte versuchten am Dienstag zwischen 05:30 und 14:45 Uhr in eine Wohnung am Spiethländerweg in Hemer einzubrechen. Die Täter hebelten mehrfach an der Türzarge und beschädigten diese dadurch. Die Täter gelangten nicht in die Wohnung. (schl)

Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Baedekerstraße in Iserlohn stellte am Dienstagnachmittag einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Diese hatte sie am Morgen verlassen. Die Täter hebelten die Wohnungstür auf. Im Inneren durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten Bargeld und Schmuck. (schl)

