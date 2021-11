Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher

Pedelec-Diebe

Eier-Werfer

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte sind über ein Fenster in die Werkstatt des Geschwister-Scholl-Gymnasiums eingebrochen. Hieraus entwendeten sie zwei Werkzeugkoffer. Wer hat zwischen dem 29.10. und 2.11. verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Polizeibeamte haben gestern Abend einen Plettenberger bei einem Einbruchdiebstahl festgenommen. Offenbar ließ sich der Tatverdächtige nach Geschäftsschluss in einem Baumarkt an der Hohe Steinert einschließen. Gegen 21.30 Uhr löste der Alarm aus. Bei der Durchsuchung fanden Polizeibeamte den Verdächtigen und einen aufgebrochenen Zigarettenschrank. Der 27-Jährige muss sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten. (dill)

In der Nacht zu Montag entwendeten Diebe aus einem Carport an der Fuelbecker Straße ein Pedelec. Sie knackten das Schloss und nahmen das NCM Moscow Plus Rad mit. Wer kann Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Rades machen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Unbekannte Täter warfen gestern, zwischen 10 und 13 Uhr, rohe Eier an die Wand eines Bekleidungsgeschäfts an der Freiherr-vom-Stein-Straße. Neben der Wand wurden auch etwa zehn Kleidungsstücke verschmutzt. Wer hat im Tatzeitraum Verdächtige gesehen? Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell