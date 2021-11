Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin bestohlen

Altena (ots)

Eine 96-jährige Altenaerin hob am Dienstagnachmittag Geld bei einer Bank Geld ab. Sie ging anschließend in ein Bekleidungsgeschäft "Am Stapel", um dort einzukaufen. An der Kasse stellte sie fest, dass ihr braunes Lederportmonee mitsamt Bargeld, Ausweis und sämtlichen Karten fehlte. Die Polizei warnt weiterhin vor Taschendiebstählen. Tragen sie ihre Wertsachen stets körpernah, wenn möglich, in Innentaschen von Jacken und Mänteln. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell