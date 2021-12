Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Seebach - Unfallflucht, Zeugenhinweise erbeten

Seebach (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag zwischen 17 Uhr und 6:15 Uhr wurde in Seebach das Garagentor eines dortigen Skilifts von einem unbekannten Fahrer beschädigt. Im Anschluss entfernte sich dieser über die Schwarzwaldhochstraße von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. An der Garage entstand ein Sachschaden von circa 5.000 Euro. Zeugen die Angaben zum Geschehen oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 beim Polizeirevier Achern/Oberkirch zu melden.

/mw

