Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Von Fahrbahn abgekommen

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Ein 24-jähriger Autofahrer ist am Montag in Wittmund von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann fuhr gegen 12.50 Uhr mit einem Peugeot auf der Auricher Straße und wollte nach ersten Erkenntnissen in Willen einen Lkw überholen. Als ihm ein Auto entgegenkam, geriet er ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 24-Jährige landete in einem Graben und wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er stand offenbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Beamten fertigten eine Strafanzeige. An dem Peugeot entstand Totalschaden.

