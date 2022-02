Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Lack zerkratzt +++ Aurich - Auto am Fahrbahnrand beschädigt +++ Rechtsupweg - Spiegelunfall +++ Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Lack zerkratzt

In Südbrookmerland haben Unbekannte in der Ekelser Straße den Lack eines Autos zerkratzt. Beschädigt wurde die Fahrerseite eines schwarzen VW Tiguan. Der Vorfall ereignete sich am Montag zwischen 17.35 Uhr und 17.45 Uhr auf dem Parkplatz eines Fahrradgeschäfts. Der entstandene Schaden liegt im vierstelligen Euro-Bereich. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich zu melden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Auto am Fahrbahnrand beschädigt

Eine Verkehrsunfallflucht ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in Aurich. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.50 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Polo am Fahrbahnrand. Ohne eine Regulierung zu ermögliche, setzte der Verursacher seine Fahrt fort. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Rechtsupweg - Spiegelunfall

Zu einem Spiegelunfall kam es am Mittwoch in Rechtsupweg. Gegen 7.30 Uhr fuhr der Fahrer eines Citroen Jumper auf der Leezdorfer Straße in Fahrtrichtung Rechtsupweg, als ihm ein weißer Transporter entgegenkam und auf seine Spur geriet. Die Fahrzeuge stießen an den Außenspiegeln zusammen. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Hinweise werden an die Polizei Norden erbeten unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Ein schwarzer VW Golf wurde am Dienstag in Norden in der Gewerbestraße beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts mit dem VW Golf zusammen und flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Unfall ereignete sich zwischen 11.15 Uhr und 13.45 Uhr in der Nähe des Ladeneingangs. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell