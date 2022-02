Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Geschäft/ Betäubungsmittel freiwillig rausgegeben

Lüdenscheid (ots)

Einbruch in Geschäft

Unbekannte Täter drangen in der Nacht vom 01.02.2022 auf den 02.02.2022 in ein Geschäft an der Wilhelmstraße ein. Sie beschädigten das Schloss einer Zugangstür im rückwärtigen Bereich und gelangten in die Räumlichkeiten. Hier entwendeten sie einen kleinen Tresor mit Bargeld aus einem Büroraum. Anschließend verließen sie das Geschäft unbemerkt. Die Ermittlungen dauern an, Hinweise auf die Täter an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.(becks)

Betäubungsmittel freiwillig rausgegeben

Am 02.02.2022, gegen 17:30 Uhr, führten Polizeibeamte im Bereich der Volmestraße in Brügge eine Verkehrskontrolle durch. Dabei fiel ein 37-jähriger Lüdenscheider auf, der vor Ort einem Drogenschnelltest unterzogen werden sollte. Die Durchführung des Urintests wurde auf Grund örtlicher Nähe in die Wohnung des Mannes verlegt. Hier stellten die Beamten jedoch einen deutlichen Cannabisgeruch fest. Der Beschuldigte redete auch nicht lange drum herum und händigte den Beamten eine kleine Dose mit Betäubungsmittel aus. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung verlief negativ. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Den Lüdenscheider erwartet nun ein Strafverfahren.

