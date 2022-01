Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht

Idar-Oberstein / Regulshausen (ots)

In der Nacht vom 17.01.2022, 20:00 Uhr auf den 18.01.2022, 09:00 Uhr ereignete sich auf der K35 zwischen Vollmersbach und Idar-Oberstein (OT Regulshausen) eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer kam vermutlich aufgrund der Witterung nicht angepasster Geschwindigkeit in der ersten Linkskurve der K35 in Fahrtrichtung Regulshausen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Schranke, welche den dortigen Waldweg absperrt. An der Schranke entstand Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Zeugen, welche Angaben zu dem Verkehrsunfall oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können werden gebeten sich unter der 06781-5610 bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein zu melden.

