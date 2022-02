Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messing und Bronze gestohlen/ Nach dem Einkauf bestohlen

Letmathe (ots)

Mehrere Tonnen Messing und Bronze sind in der Nacht zum Dienstag aus dem Lager einer Firma Im Mühltal gestohlen worden. Unbekannte Täter zerstörten zwischen Montag, 16.15 Uhr, und Dienstag, 5.30 Uhr, ein Fenster und gelangten so in das Lager. Die Täter müssen das Material mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 5029-0.

Eine 84-jährige Kundin wurde am Dienstag zwischen 14 und 14.15 Uhr nach dem Einkaufen in einem Discounter An Pater und Nonne vermutlich bestohlen. Nach dem Bezahlen an der Kasse legte sie ihre Geldbörse in die Einkaufstasche in ihrem Einkaufswagen und lenkte diesen zu ihrem Pkw, um ihre Einkäufe in den Kofferraum zu legen. Erst zuhause stellte sie fest, dass ihre Geldbörse nicht mehr in der Tasche lag. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell