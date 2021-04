Polizei Duisburg

POL-DU: Brand einer Gartenlaube

Duisburg-Friemersheim (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr kam es in einem Kleingartenverein auf der Gustav-Mahler-Straße in Friemersheim zu einem Brand einer Gartenlaube. Durch die Feuerwehr konnte das Feuer gelöscht werden, wobei jedoch nicht verhindern werden konnte, dass die Gartenlaube vollständig niederbrannte. Durch den Brand kamen glücklicherweise keine Personen zu Schaden. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen dürfte von einer fahrlässigen Handhabung mit einer Gasheizung auszugehen sein. Es entstand erheblicher Sachschaden.

