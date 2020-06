Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Appendorf, Biberach, Langenenslingen - Fahrer flüchten nach Unfällen

Gleich mehrere Fahrer kümmerten sich nach Unfällen am Dienstag in der Region nicht um die Schäden.

Ulm (ots)

Gegen 15.15 Uhr soll ein Porsche-Fahrer beim Ausparken in der Breslaustraße einen VW beschädigt haben und danach einfach weitergefahren sein. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall bemerkt Anhand des Kennzeichens konnte die Polizei einen Verdächtigen ermitteln, der jetzt mit einer Strafanzeige rechnen muss. Der Sachschaden am VW beträgt etwa 2.000 Euro, der am Porsche rund 5.000 Euro.

Gegen 16.40 Uhr streifte ein Autofahrer einen Lastwagen. Mit dem war ein Fahrer auf der B30 in Richtung Biberach unterwegs. Bei Appendorf sei ein Autofahrer von der linken Spur hinter dem Lkw-Fahrer eingeschert. Dabei habe er den MAN gestreift und einen Schaden von rund 1.000 Euro hinterlassen. Der Fahrer des Lastwagens fuhr auf den nächsten Parkplatz, der Verursacher jedoch nicht. Die Polizei hat Hinweise auf den Verursacher, der mit einem Opel Combo unterwegs war. Die Ermittlungen dauern an.

Auch bei Langenenslingen entfernte sich ein Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Dort war gegen 13.50 Uhr ein Lastwagenfahrer von Ittenhausen in Richtung Friedingen unterwegs. In einer Kurve sei dem Mann ein anderer Lastwagen auf seiner Seite entgegen gekommen und dabei gegen seinen Spiegel gestoßen. Das sagte der Fahrer später der Polizei. Der andere Fahrer sei mit seinem weißen Lastwagen in Richtung Gammertingen geflüchtet.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

