Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Diebe auf der Baustelle

Maschinen haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag von einer Laichinger Baustelle gestohlen.

Ulm (ots)

Auf der Baustelle in der Wilhelm-Maybach-Straße stehen mehrere Container. Drei davon brachen die Diebe gewaltsam auf. Darin fanden sie das Werkzeug der Handwerker. Ein Sammelsurium an Handwerkermaschinen nahmen die Diebe mit. Weiteres Werkzeug fanden die Unbekannten in einem benachbarten Rohbau. Auch hier mussten sie zunächst eine Tür aufbrechen. Möglicherweise haben die Täter ihre Beute mit einem Fahrzeug abtransportiert. Die Laichinger Polizei ermittelt jetzt, um den Dieben auf die Spur zu kommen (Hinweis-Telefon: 07333/950960).

Vor Diebe kann man sich schützen, weiß die Polizei. Und sie weiß auch wie. Ihre Tipps gibt sie in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

+++++++ 1016542

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell