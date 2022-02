Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schmuck gestohlen

Menden (ots)

Einer 80-jährigen Frau wurde Schmuck aus der Wohnung gestohlen. Möglicherweise fand der Einbruch am Donnerstag vergangener Woche statt. An diesem Abend gegen 19 Uhr klingelte es an der Haustür an der Straße Am Wasserrad. Die Seniorin machte sich auf den Weg zum Hauseingang. Ihre Wohnungstür zog sie dabei zu. An der Haustür stand eine Frau die angab, sich um das Wohl der Senioren in dem Haus kümmern zu wollen. Die 80-Jährige versuchte, die Fremde abzuwimmeln. Das Gespräch dauerte dennoch etwa zehn bis 15 Minuten. Zurück in ihrer Wohnung bemerkte die Seniorin zunächst nichts Verdächtiges. Erst am Montagabend dieser Woche suchte sie vergeblich nach ihrem Schmuck, den sie zuletzt am Sonntag vor einer Woche getragen hatte. An ihrer Wohnungstür sowie der Tür einer Nachbarin waren Einbruchspuren zu erkennen. Die Polizei nahm eine Anzeige auf und sicherte Spuren. Der Besuch der Fremden könnte mit dem Einbruch zu tun haben. (cris)

