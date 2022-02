Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Sperrmüll-Feuer

Kierspe (ots)

Am Dienstag kurz nach 22.30 Uhr brannte auf dem Gehweg am Birkenweg abgelegter Sperrmüll. Nachbarn löschten das Feuer mit zehn Eimern voll Wasser, so dass die hinzu gerufene Feuerwehr nicht mehr eingreifen musste. Die Polizei sicherte Spuren. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell