Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mädchen in Grünanlage sexuell belästigt

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Steinern Straße, Montag, 13.12.2021, 15:45 Uhr,

(mh) Am Montagnachmittag wurde gegen 15:45 Uhr ein 13 Jahre altes Mädchen durch einen unbekannten Täter in einer Grünanlage der Steinern Straße in Wiesbaden sexuell belästigt. Es soll sich um einen Mann gehandelt haben, der ca. 40-50 Jahre alt und 180-190 cm groß gewesen sein soll. Dieser habe dunkelbraune Haare mit grauen Strähnen und einen Oberlippenbart getragen. Bekleidet war er mit einer blauen Steppjacke mit roter Innenseite sowie einer Jeans.

Personen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder der Identität des Mannes geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer (0611) 345-0 bei der Wiesbadener Kriminalpolizei zu melden.

