Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unbekannter bedrängt und schlägt Frau in Parkanlage +++ Mit Auto ins Schaufenster gefahren - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wiesbaden (ots)

1. Unbekannter bedrängt und schlägt Frau in Parkanlage, Wiesbaden, Biebrich, Am Schlosspark, Dienstag, 14.12.2021, 11:00 Uhr,

(mh) Am Dienstag wurde gegen 11:00 Uhr eine 45-Jährige im Biebricher Schlosspark von einem Unbekannten bedrängt und geschlagen. Die Frau machte einen Spaziergang in der Anlage, als sie von dem männlichen Täter von hinten in anstößiger Weise gepackt wurde. Als sie sich hiergegen zur Wehr setzte, schlug der Mann der Frau mit der flachen Hand gegen die Stirn und flüchtete in Richtung der Straße "Am Parkfeld". Der Unbekannte sei ca. 17-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, habe eine schlanke Statur und blonde, mittellange Haare. Die Person habe eine dunkelblaue Winterjacke, eine helle Jeans, schwarze Sportschuhe, einen blauen Rucksack mit roten Applikationen sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Insgesamt habe der Mann ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt.

Hinweise zu dem bislang noch unbekannten Täter werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 entgegengenommen.

2. Mit Auto ins Schaufenster gefahren - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft, Wiesbaden, Helenenstraße, Dienstag, 14.02.2021, 03.20 Uhr,

(pl)Der in der Nacht zum Dienstag nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft festgenommene 44-jährige Mann wurde am Mittwochvormittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft für den serbischen Staatsangehörigen an. Darüber hinaus konnte im Verlauf des Dienstages auch noch ein Teil der Beute in der Nähe des Festnahmeortes aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich zudem auch noch heraus, dass der schwarze Audi A1, welcher als Tatfahrzeug genutzt wurde, zuvor in den Niederlanden gestohlen wurde. Mindestens eine Person ist weiterhin flüchtig.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet daher Personen, die am Dienstag in den frühen Morgenstunden möglicherweise Anhalter mitgenommen oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

