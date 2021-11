Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - eingeschlagene Scheiben an einer Bushaltestelle, Zeugen gesucht

Bühl (ots)

An einem Bushaltestellen-Häuschen in der Rheinstraße wurde in der Zeit von Samstag auf Sonntagabend um 18:50 Uhr eine der beiden Scheiben durch einen bislang unbekannten Täter eingeschlagen. Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Bühl unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 in Verbindung zu setzen.

