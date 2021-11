Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Iffezheim (ots)

Durch eine aufgehebelte Terrassentür brach am Sonntagnachmittag in der Gärtnerstraße ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung ein und entwendete Diebesgut im Wert von circa 1.600 Euro. Zwischen 15 Uhr und 18:45 Uhr durchwühlte der Langfinger sämtliche Schänke und entwendete unter anderem Bargeld und Schmuck. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rastatt unter der Telefonnummer 07222 761-0 in Verbindung zu setzen. /sch

